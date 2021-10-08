В деревне в Тверской области продают раритетный Мерседес «Маленький Штирлиц»

Mercedes-Benz 170 - настоящий представитель немецкой автоклассики. Фото: VK/“Тверь ВКонтакте»

В деревне Климтино в Тверской области продают раритетный Mercedes Benz V 170 предположительно 1930 года выпуска. Сообщение об этом разместил паблик «Тверь ВКонтакте».

- Эх... и чего только не встретишь в тверских деревнях, - замечают админы паблика. Машина не в идеальном состоянии. Нет стёкол, кузов плохо отреставрирован, раму подняло, двигателя и коробки нет, из документов - экспертиза и справка.

Правда, и цена для такой машины невысока - 300 тысяч рублей. Расценки на подобные авто в более менее отреставрированном состоянии стартуют от 4 миллионов рублей.

Пользователи паблика раритетное авто оценили лайками и восторженными комментариями типа: «Штирлиц пригнал после Победы над фашистами».

И правда, за внешнюю схожесть с автомобилем главного героя культового советского фильма "Семнадцать мгновений весны" эта машина получила среди коллекционеров прозвище "Маленький Штирлиц". В сериале же штандартенфюрер СС ездил на Mercedes-Benz 230 W143.

Mercedes-Benz 170 - настоящий представитель немецкой автоклассики. Благодаря удобному салону, надёжному двигателю, мягкой подвеске и классическому строгому экстерьеру быстро стал популярным. Даже во время Второй мировой войны эти машины активно использовались в военных целях. Известно, что многие такие авто попали в качестве трофеев в СССР.

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