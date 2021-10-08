В Тверской области управляющая компания задолжала работником свыше 280 тыс. рублей

УК задолжала работникам за два месяца. Фото: Архив "КП"

В Андреаполе районная прокуратура помогла работникам местной управляющей компании получить зарплату за два месяца.

Проверка ведомства показала, что в УК образовалась задолженность по зарплате за май-июнь 2021 года перед 20 работниками в размере свыше 280 тысяч рублей.

Прокурором района директору общества было внесено представление. Оно рассмотрено и удовлетворено.

Кроме того, должностное и юридическое лицо организации привлечены к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 Кодекса РФ и наказаны предупреждением.

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, задолженность по заработной плате перед всеми 20 работниками на данный момент погашена.