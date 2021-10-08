Под Тверью открылся новый детский сад на 80 мест

Детсад уже принял часть детей. Фото: ПТО

Детский сад «Cемицветик» в селе Бурашево готов принять детей.Он построен по нацпроекту «Демография» и рассчитан на 80 мест.

Новый объект стал вторым зданием Бурашевского детского сада.

Сейчас «Cемицветик» посещают 40 детей. На адаптации в группах раннего возраста находятся 12 малышей от 1,5 до 3 лет. К концу октября все группы будут укомплектованы полностью.

Как сообщает областное правительство, в 2021 году помимо детсада в селе Бурашево новые дошкольные учреждения открылись в Торопце и на улице Планерная в Твери.

В регионе продолжается строительство еще трёх детских садов на 540 мест - двух в Твери и одного в Вышнем Волочке.

В 2020 году было открыто пять новых детских садов на 450 мест в Твери, Лихославле, Торжке, Калининском и Максатихинском районах.

- Все, что мы сегодня делаем - это вклад в наше будущее, в наших детей. Чем внимательнее мы относимся к условиям, где они воспитываются, тем более успешным и конкурентоспособным будет подрастающее поколение, - считает губернатор Игорь Руденя.

. Фото: ПТО

. Фото: ПТО

. Фото: ПТО

. Фото: ПТО