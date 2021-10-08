На полях Тверской области скошено 84% зерновых, выкопано 65% картофеля и 56% овощей

На полях Тверской области идет уборка урожая. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

К 1 октября сельскохозяйственными организациями скошено 84% зерновых, выкопано 65% картофеля и 56% овощей. Такие цифры приводит Тверьстат. Подсчеты сделаны ко Дню работников сельского хозяйства, который ежегодно отмечается 10 октября.

Наращивание потенциала агропромкомплекса – одно из ключевых направлений развития экономики, о котором заявляю власти региона.

Губернатор Игорь Руденя на Форуме муниципальных образований в сентябре этого года заявил, что в ближайшие пять лет приоритетными направлениями будут молочное и мясное животноводство, растениеводство, развитие льняного комплекса.

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