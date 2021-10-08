В двух детских садах Тверской области для питания использовали крупу с насекомыми

Прокуратура выявила нарушения. Фото: Архив "КП"

В Сонковском районе в результате проверки прокуратуры в двух детсадах были выявлены нарушения правил санитарно-эпидемиологического законодательства и обеспечения питания детей.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, в детсадах была обнаружена зараженная насекомыми крупа и недопустимые в детском питании маринованные огурцы, которые содержат уксус.

В дошкольных учреждениях также не следили за температурой в холодильниках и не делали обязательные суточные пробы продуктов. По итогам проверки четыре человека из руководящего состава детсадов привлечены к дисциплинарной ответственности..

Против директоров детских садов возбуждено административное дело по статье 6.6 КоАП РФ, виновным назначены штрафы - по 5000 рублей каждому.

Нарушения на данный момент устранены.