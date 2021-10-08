В Конаково Тверской области разбилась девушка, упав с многоэтажки

Девушка упала с многоэтажке на улице Энергетиков. Фото: Иван МАРКОВ

В Конаково Тверской области вечером 7 октября разбилась девушка, упав с многоэтажки на улице Энергетиков. Данную информацию "КП"-Тверь" подтвердили в Следственном управлении СКР по Тверской области

"По факту гибели девушки проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося", - добавили в пресс-службе ведомства.

Сведения о возрасте погибшей и высоте, с которой она упала, в СКР пока не подтверждают. Тем временем в соцсетях распространилась информация, что девушке было 20 лет и упала она с высоты 12-го этажа.