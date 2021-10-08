В Тверской области "шестёрка" сбила двух школьников на пешеходном переходе

Место ДТП со школьниками. Фото: УГИБДД по Тверской области

В Ржеве Тверской области утром 8 октября "шестёрка" (ВАЗ 2106) сбила двух подростков. Обоим мальчикам по 15-ть лет (одному в этом году исполнится 16). За рулём ВАЗа была 31-летняя женщина.

Как сообщает областная Госавтоинспекция, ребята шли в школу. ДТП произошло, когда они переходили по нерегулируемому пешеходному переходу Зубцовское шоссе. Школьники отделались ушибами и ссадинами на ногах. Водитель ВАЗа не пострадала. В ГИБДД уточняют, что признаков опьянения у женщины не было.