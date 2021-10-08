В Твери перекроют для движения три улицы и площадь

В Твери запланированы перекрытия улиц из-за ремонта на сетях. Фото: администрация Твери

В Твери с 8 октября будут перекрыты для движения площадь и четыре улицы. Об этом сообщает в своих постановлениях администрация Твери.

-Перекрытия затронут два района города: Заволжский и Пролетарский. Водителям следует заранее продумать пути объезда, - поясняют в горадминистрации.

С утра 8 октября и до 23 часов 20 октября в связи с работами сетях «Тверь Водоканала» не проехать по улице 1-я Республиканская на участке от улицы 1-я Лагерная до улицы 2-я Лагерная.

С утра 9 октября до 23 часов 31 октября в связи с дорожными работами не проехать по площади Мира вдоль дома № 1/70.

С утра 11 октября до 23 часов 25 октября перекрыто движение в связи с работами на газовых сетях по улице Плеханова на участке от улицы Кольцевой до улицы Дачной.

С полуночи 12 октября до 23 часов 15 октября перекрыто в связи с вводом в эксплуатацию новостройки в районе дома № 84 на улице 2-я Красина.

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