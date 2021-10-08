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Общество8 октября 2021 8:57

В Тверской области начались съёмки фильма "Пианистка" с Маратом Башаровым

Проект снимают близ Конаково, в загородном комплексе
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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В проекте снимается Марат Башаров, а также молодые актёры Иван Жидков и Евгения Лоза. Фото: facebook.com/natalya.v.rumyantseva

В проекте снимается Марат Башаров, а также молодые актёры Иван Жидков и Евгения Лоза. Фото: facebook.com/natalya.v.rumyantseva

В Тверской области начались съёмки нового проекта "Пианистка". Известно, что в проекте снимается Марат Башаров, а также молодые актёры Иван Жидков и Евгения Лоза.

Съёмки идут близ Конаково, в загородном комплексе. Немного о процессе рассказала на своей странице в соцсети тверичанка Наталья Румянцева, которая участвует в массовке.

"Здесь вчера и провели замечательный день, играли в настольный теннис и шашки, гуляли по пустынном пляжу, фотографировались в осенних интерьерах. В общем, вживались в роль. Мы, актеры массовых сцен, должны были на время стать отдыхающими, и эта роль нам далась легко", - с юмором пишет она.