В Тверской области начались съёмки фильма "Пианистка" с Маратом Башаровым

В проекте снимается Марат Башаров, а также молодые актёры Иван Жидков и Евгения Лоза. Фото: facebook.com/natalya.v.rumyantseva

В Тверской области начались съёмки нового проекта "Пианистка". Известно, что в проекте снимается Марат Башаров, а также молодые актёры Иван Жидков и Евгения Лоза.

Съёмки идут близ Конаково, в загородном комплексе. Немного о процессе рассказала на своей странице в соцсети тверичанка Наталья Румянцева, которая участвует в массовке.

"Здесь вчера и провели замечательный день, играли в настольный теннис и шашки, гуляли по пустынном пляжу, фотографировались в осенних интерьерах. В общем, вживались в роль. Мы, актеры массовых сцен, должны были на время стать отдыхающими, и эта роль нам далась легко", - с юмором пишет она.