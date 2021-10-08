В Тверской области могут появиться больничные капелланы

Возрождение института капелланства обсудили на конференции. Фото: Тверская епархия

6 октября 2021 года состоялась международная онлайн-конференция на тему больничного капелланства - "Духовная помощь больничных священников (капелланов) в медучреждениях".

"Цель конференции — обобщить международную практику больничного служения, ознакомить широкую общественность, профильные министерства и ведомства, представителей врачебного сообщества и иных заинтересованных лиц с успешными зарубежными и отечественными практиками служения больничных священников (капелланов), в том числе в период пандемии, обсудить разработку в Российской Федерации механизмов реализации права пациента на доступ священнослужителя", - сообщает Тверская епархия.

В конференции участвовали Патриарх московский и всея Руси Кирилл, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге и другие.

От Тверской области в разговоре участвовали председатель Отдела социального служения священник Александр Горячев, священнослужители, окормляющие тверские больницы, а также главные врачи больниц.

Участники конференции обсудили международный опыт служения больничных капелланов, их взаимодействие с медучреждениями, вопросы доступа священнослужителей в больницы, в том числе - в "красные зоны".

Как отмечает Тверская епархия, на конференции неоднократно была отмечена особая роль священника в больнице, а чиновники заверили, что окажут всестороннюю поддержку развитию института больничного капелланства в городах страны.