Пассажир фургона лишился уха в аварии с фурой в Тверской области

ДТП произошло на 292-м километре трассы М-11 в Вышневолоцком районе. Фото: УГИБДД по Тверской области

Рано утром 8 октября на 292-м километре трассы М-11 в Вышневолоцком районе Тверской области фургон "Форд Транзит" въехал в большегруз "Ман". По информации ГИБДД, 31-летний водитель "Форда" заснул за рулём и врезался во впередиидущую фуру.

Пострадал пассажир фургона - в аварии ему оторвало правое ухо.

В областной Госавтоинспекции отмечают, что оба водителя были трезвы. Форд коммерческую перевозку не осуществлял - водитель и пассажир ехали по личным делам.