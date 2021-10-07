В Тверской области запланировано создать ферму за 3 млрд рублей

Развитие АПК - один из приоритетов в политике областного правительства. Фото: Александр ЖМУЛИН

Областное правительство сообщило, что на агровыставке «Золотая осень» в Москве заключено соглашение о создании в Верхневолжье молочно-товарной фермы (на 2800 голов) с объемом привлеченных инвестиций в размере не менее 3 млрд рублей.

Губернатор Игорь Руденя в сентябре на Форуме муниципальных образований озвучивал планы по развитию АПК в регионе.

- В настоящее время в агропромышленном комплексе реализуются 13 инвестиционных проектов с общим объемом вложений более 48 млрд рублей и созданием 2800 новых рабочих мест. К ним до 2026 года добавится еще 8 инвестпроектов с объемом вложений свыше 12 млрд рублей и созданием 700 рабочих мест. Таким образом, к 2026 году планируем ввести не менее 3500 новых рабочих мест в АПК, - сообщил тогда Игорь Руденя.

На главном аграрном форуме России развернут стенд Верхневолжья. Там представлена продукция более 25 самых узнаваемых сельхозпредприятий Тверской области.