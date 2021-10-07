В Тверской области начали дорожать огурцы и помидоры

Кусаются... Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

По данным статистического ведомства, за последнюю отчётную неделю (с 28 сентября по 4 октября) в Тверской области серьёзно подорожали огурцы - на 18,33%. Килограмм огурцов в магазинах региона в среднем стоит около 98 рублей.

Существенно выросли в цене помидоры (+9,87%, 122,56 руб. за килограмм) и яйца (+9,94%, 71,67 руб. за десяток).

Подорожали также: куры (+2,76%), ржаной хлеб (+2,73%), фруктово-ягодные детские консервы (+2,23%), свинина (+2,11%), соль (+1,44%), варёная колбаса (+1,31%).

Скинули в цене: мороженая рыба (-6,04%), конфеты в шоколадной глазури (-5,45%) и сливочное мало (-2,09%).