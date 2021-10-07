В центре Твери не работают светофоры

Светофоры не работают на участке от Капошвара до волжского моста. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Днем в четверг, 7 октября, в самом центре Твери, на участке от Капошвара до моста через Волгу, перестали работать светофоры. О поломке сообщили в видео в паблике «Увидено в Твери».

- Светофоры перестали работать из-за аварии на электроподстанции, - пояснили пользователи паблика.

Как стало известно «КП»-Тверь» бригады «Тверьгорэлектро» на данный момент уже устраняют аварию. В ближайшее время светофоры должны заработать, ведь впереди вечерний час-пик. А пока автомобилистам нужно быть внимательнее к дорожным знакам и пешеходам на «зебрах».

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