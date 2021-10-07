В центре Твери "Газель" врезалась в частный дом

Газель отлетела с дороги в дом на пересечении Бебеля и Донского. Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Наиля ЯГУДИНА

В Центральном районе Твери "Газель" с прицепом врезалась в частный дом по адресу улица Бебеля 15/24. Дом стоит на пересечении улиц Бебеля и Дмитрия Донского.

Фото аварии опубликовано очевидцами в группе "Подслушано у водителей Тверь". Аварии на этом перекрёстке, а также на перекрёстке Бебеля-Ефимова - не редкость. Бебеля является улицей с двусторонним движением с 2017 года (ранее она была односторонней, как и улица Брагина).

Сегодня улица Бебеля - удобная альтернатива для тех, кто не хочет стоять на светофорах на улице Софьи Перовской. Ездят здесь автомобилисты довольно резво. Машины сталкиваются друг с другом и врезаются в дома с печальным постоянством.

Информации от Госавтоинспекции относительно данной аварии пока нет.