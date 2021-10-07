В Твери в автобусах вновь раздают бесплатные маски

В общественном транспорте периодически раздают маски. Многие граждане, к сожалению, пренебрегают СИЗами. сильно рискуя заразиться или заразить других коронавирусом. Фото: ПТО

7 октября перевозчик «Верхневолжское АТП» и компания-оператор «Транспорт Верхневолжья» вновь проводят акцию по раздаче бесплатных масок пассажирам автобусов. Всего за день планируется вручить гражданам около 1200 медицинских масок.

Акция началась с утра и проходит на маршруте №21 «Южный-Мигалово».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, акции по раздаче бесплатных масок проходят в общественном транспорте Твери регулярно:

- Получить маски можно, обратившись к контролерам «Транспорта Верхневолжья».

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса в регионе с 12 октября 2020 года действует обязательный масочный режим.

Жители и гости Верхневолжья обязаны использовать маски или респираторы в общественном транспорте, на территориях железнодорожных и автовокзалов, в административно-деловых и торговых центрах, объектах розничной торговли, организациях культуры, медицинских учреждениях. За нарушение предусмотрены штрафы.

Маской в общественных людных местах лучше не пренебрегать - в Тверской области области, как и по всей стране, наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.