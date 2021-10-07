В новом ролике Насти Ивлеевой появляется «Мисс Тверь»

Роль тверской красавицы в новом видео Насти Ивлеевой исполнила Ида Галич. Фото: скрин с видео/ Instagram/_agentgirl_

Новый ролик Насти Ивлеевой набирает миллионные просмотры в Instagram - в юмористической зарисовке появляется «Мисс Очарование Твери-2007». Роль тверской красавицы исполнила популярная ведущая, блогер Ида Галич.

Девушки на видео пьют вино и дают интервью на тему коронавируса: прививки, маски, карантин. Импровизация и сарказм.

Звездный дуэт и раньше снимал веселые короткометражки, набиравшие тысячи лайков и миллионные просмотры. Потом был перерыв, и вот - новое видео.

Подписчики с восторгом встретили видео, о чем свидетельствуют комментарии и более чем 4,5 миллионов просмотров.

Ида Галич - популярная ведущая, топовый блогер. Начинала как участница команды КВН, позже участвовала в юмористическом шоу Comedy Баттл на ТНТ.

Анастасия Ивлеева - одна из самых популярных и высокооплачиваемых блогеров русского Рунета, ведущая. Ее аудитория в Instagram более 19 млн человек. Начинала карьеру как ведущая телепроекта «Орёл и Решка». Сейчас с успехом развивает свои проекты в инете и на телевидении.

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