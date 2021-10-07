В Тверской области начали ремонтировать Торопецкий тракт

Подрядчик приступил к работе. Фото: ПТО

Во нацпроекту «Безопасные качественные дороги» начался ремонт трассы Ржев - Сухуша. Её еще называют Торопецким трактом. Эта дорога связывает между собой Хорошево, Гришино, Тростино, Петуново, Заволжский, Кокошкино.

Ржев - Сухуша относится к автодорогам второго класса, то есть связывающим райцентры с сельскими поселениями. По поручению губернатора Игоря Рудени с 2022 года в регионе увеличатся объемы ремонты именно таких трасс.

Трасса Ржев-Сухуша ведет к военно-историческому музею «Калининский фронт. Август 1943 года» в деревне Хорошево, памятнику-обелиску воинам Великой Отечественной войны у деревни Кокошкино и другим братским захоронениям.

По информации от областного правительства, на данной дороге предусмотрен ремонт асфальтобетонного участка длиной в 33,8 км. В планах на 2021 год - 2 км дороги, остальное - в 2022-м.