Трое мужчин на эвакуаторе похитили со стройки в Твери секции башенного крана

Воры вывезли свою недешёвую добычу на эвакуаторе и продали на чермет. Фото: Иван ВИСЛОВ

Трое жителей Твери похитили с одной из городских строек вставки башенного крана - секции, с помощью которых наращивают высоту крана или длину его стрелы. Строительному предприятию был нанесён ущерб в размере 270 тысяч рублей.

О краже представитель предприятия сообщил в полицию. Оперативники сняли отпечатки пальцев и просмотрели записи камер видеонаблюдения. Оказалось, воры вывезли свою добычу на эвакуаторе.

"Подозреваемые были задержаны в кратчайшие сроки. Ими оказались трое жителей Твери в возрасте 40, 48 и 53 лет. Все мужчины проживали недалеко от места происшествия", - рассказали подробности в пресс-службе Управления МВД по Тверской области.

Задержанные признались в содеянном и сообщили, что сдали украденное в металлолом, а деньги уже успели потратить. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража" (часть 3 статьи 158 УК РФ).