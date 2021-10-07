Стартовал региональный этап всероссийского конкурса "Народный участковый" в Тверской области

Голосование за народного участкового Тверской области продлится с 7 по 16 октября. Фото: мвд.рф

В Тверской области 7 октября стартовал второй (региональный) этап Всероссийского конкурса "Народный участковый - 2021". По итогам первого (муниципального) этапа народным голосованием были выбраны лучшие участковые городов и районов региона.

Теперь нам предстоит выбрать из одиннадцати претендентов самого народного - финалиста от Верхневолжья. Он (или она - среди претендентов есть девушка) будет представлять Тверскую область на федеральном этапе конкурса. Проголосовать можно на сайте Управления МВД по Тверской области. Голосования продлится до 16 октября, его остановят в 23:59.

Победителя федерального этапа - лучшего участкового страны - определят в ноябре, тоже народным голосованием. Награждение победителя и призёров федерального этапа конкурса пройдёт в Министерстве Внутренних Дел РФ в канун Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечается 17 ноября.

Напомним, конкурс «Народный участковый» традиционно проходит при поддержке «Комсомолки». На сайте kp.ru также будет организовано финальное голосование. Кроме того, «КП»-Тверь» обязательно познакомит вас поближе с победителем тверского регионального этапа - финалистом от Верхневолжья.