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Происшествия7 октября 2021 8:17

Подросток на мопеде сбил пьяного велосипедиста в Тверской области

ДТП произошло в Максатихе
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Велосипедист в ДТП заработал ушиб колена.

Велосипедист в ДТП заработал ушиб колена.

Фото: Ольга СУПОНЕВА

15-летний подросток на мопеде "Орион" сбил велосипедиста на улице Пролетарской в посёлке Максатиха в ночь на 7 октября.

Сам водитель мопеда не пострадал, он был в шлеме. Велосипедист, мужчина 34 лет, получил ушиб колена. Госпитализация не потребовалась. По информации Госавтоинспекции, он был нетрезв.

Отметим, что велосипед является транспортным средством и ездить на нём пьяным запрещено.

Фото с места ДТП с велосипедом и мопедом. Фото: УГИБДД по Тверской области

Фото с места ДТП с велосипедом и мопедом. Фото: УГИБДД по Тверской области