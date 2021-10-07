Подросток на мопеде сбил пьяного велосипедиста в Тверской области

Велосипедист в ДТП заработал ушиб колена. Фото: Ольга СУПОНЕВА

15-летний подросток на мопеде "Орион" сбил велосипедиста на улице Пролетарской в посёлке Максатиха в ночь на 7 октября.

Сам водитель мопеда не пострадал, он был в шлеме. Велосипедист, мужчина 34 лет, получил ушиб колена. Госпитализация не потребовалась. По информации Госавтоинспекции, он был нетрезв.

Отметим, что велосипед является транспортным средством и ездить на нём пьяным запрещено.