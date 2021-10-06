В Твери завершается благоустройство придомовых территорий в рамках ППМИ

Торжественное открытие придомовой территории. Фото: администрация Твери

В Твери открыта основная часть объектов, благоустроенных этим летом и осенью в рамках Программы поддержки местных инициатив (ППМИ). Об этом сообщает администрация города. Напомним, в текущем году реализуется 17 проектов во всех районах города.

Своими впечатлениями от участия в программе делятся жители. Так, дом №5 по улице Кирова в Пролетарском районе впервые принял участие в ППМИ, по инициативе местных жителей яустановлены ограждения и автоматические ворота.

- Этот проект сразу предусматривал благоустройство территории и обеспечение безопасности, - рассказал глава администрации Пролетарского района Юрий Гаручава. - Через двор постоянно ездили автомобили, в том числе грузовые. В связи с этим жильцы приняли решение оградить придомовую территорию, а специалисты районной администрации оказали консультационную помощь и помогли подготовить пакет документов.

Для машин экстренных служб предусмотрены механические ворота, открыть для них доступ на территорию двора жильцы могут, не выходя из квартиры с помощью электронного ключа.

Открывают отремонтированные дворовые территории торжественно. В ближайшее время праздники дворов запланированы еще на четырех придомовых территориях, где в этом году реализованы проекты местных жителей.

В Пролетарском районе пройдет открытие новой детской площадки на проспекте Корыткова, 28. На Октябрьском проспекте, 34 в рамках ППМИ благоустроена придомовая территория. В Московском районе в поселке Химинститута завершены работы по асфальтированию двух дворов.