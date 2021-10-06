Из реки Кашинки в Тверской области при расчистке вытащили 31 тыс. кубов донных отложений

Кашинка является притоком Волги.
Фото: ПТО
В районе Кашина продолжаются работы по расчистке русла реки Кашинка для улучшения ее экологического состояния. В настоящее время расчищено русло на протяжении 3,99 км.
Эта река берет начало в Кесовогорском районе и течет свыше 120 км, в том числе по городу Кашину, до впадения в Волгу.
На данный момент в ходе расчистки только донных отложений изъято в объеме 31 тыс. кубических метров.
Сейчас работы проводятся вблизи автомобильного моста на дороге Кашин – Кесова Гора.
Завершатся они в 2022 году.
Как сообщило областное правительство, занимается расчисткой Кашинки компания, которая имеет опыт такой работы в Крыму, Свердловской, Волгоградской и некоторых других областях.