Двое мужчин выплатят свыше 200 тысяч рублей за повреждение заброшенной церкви в Тверской области

Прокуратура сообщила о повреждении и без того разрушающейся старинной церкви. Фото: Архив КП

Бежецкий межрайонный суд признал вину двух граждан в повреждении заброшенной Спасской церкви в селе Юрьево Сандовского района.

Местный житель вместе со своим приятелем из Вологодской области при помощи трактора вырвали сохранившиеся до нашего времени металлические оконные решетки и ворота разрушающегося храма - памятника культурного наследия. Церковь была возведена в начале XIX века.

В результате корыстных действий граждан произошли обрушения старинной кирпичной кладки.

По оценке экспертов, сумма ущерба составила 210 тысяч рублей.

- Суд взыскал с виновных эту сумму ущерба в солидарном порядке, - сообщила пресс-служба прокуратуры Тверской области.

Решение суда в законную силу не вступило.