Двое мужчин выплатят свыше 200 тысяч рублей за повреждение заброшенной церкви в Тверской области

Прокуратура сообщила о повреждении и без того разрушающейся старинной церкви.
Фото: Архив КП
Бежецкий межрайонный суд признал вину двух граждан в повреждении заброшенной Спасской церкви в селе Юрьево Сандовского района.
Местный житель вместе со своим приятелем из Вологодской области при помощи трактора вырвали сохранившиеся до нашего времени металлические оконные решетки и ворота разрушающегося храма - памятника культурного наследия. Церковь была возведена в начале XIX века.
В результате корыстных действий граждан произошли обрушения старинной кирпичной кладки.
По оценке экспертов, сумма ущерба составила 210 тысяч рублей.
- Суд взыскал с виновных эту сумму ущерба в солидарном порядке, - сообщила пресс-служба прокуратуры Тверской области.
Решение суда в законную силу не вступило.