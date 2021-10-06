Сезон фонтанов-2021 в Твери завершён

Городские фонтаны «одевают» в дерево. Стоп-кадр видео vk.com/tverrussia69

В следующий раз фонтаны Твери горожане увидят только в следующем году - сезон официально закрыт. Во всех районах города идут работы по консервации фонтанов на зиму.

Вокруг отключённых фонтанов сколачивают деревянные каркасы, на которые натягивают крепкое пластиковое полотно. Оно не позволит снегу и дождю залить чаши и испортить оборудование. Но это далеко не всё, что нужно сделать для консервации фонтанов.

"Вода из фонтанов была откачана, чаши проходят санитарную обработку, их моют. Затем кое-где снимается оборудование. Фильтры, форсунки убираются в тёплое помещение на хранение", - рассказал подробности глава администрации Центрального района Твери Максим Чубуков.

Прощаемся с фонтанами до весны. Обычно их включают в конце апреля, к майским праздникам.