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Происшествия6 октября 2021 16:14

Пожилая женщина погибла при лобовом столкновении двух внедорожников в Тверской области

ДТП произошло 6 октября в Оленинском районе
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Машины столкнулись на 300-м километре трассы М-9.

Машины столкнулись на 300-м километре трассы М-9.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Днём 6 октября на 300-м километре трассы М-9 в Оленинском районе Тверской области произошло ДТП со смертельным исходом. Лоб в лоб столкнулись два внедорожника - "Chevrolet Нива" и "Volvo XC60".

Погибла пожилая пассажирка "Нивы", пострадал также водитель этого авто. о тяжести его травм пока информации нет, мужчину осматривают врачи скорой помощи. По информации областной Госавтоинспекции, оба водителя были трезвыми.

Напомним, в ближайшие дни на дорогах региона может быть туман, особенно в утренние и вечерние часы.

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