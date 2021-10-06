Пожилая женщина погибла при лобовом столкновении двух внедорожников в Тверской области

Машины столкнулись на 300-м километре трассы М-9. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Днём 6 октября на 300-м километре трассы М-9 в Оленинском районе Тверской области произошло ДТП со смертельным исходом. Лоб в лоб столкнулись два внедорожника - "Chevrolet Нива" и "Volvo XC60".

Погибла пожилая пассажирка "Нивы", пострадал также водитель этого авто. о тяжести его травм пока информации нет, мужчину осматривают врачи скорой помощи. По информации областной Госавтоинспекции, оба водителя были трезвыми.

Напомним, в ближайшие дни на дорогах региона может быть туман, особенно в утренние и вечерние часы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения "КП"-Тверь" в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.