В Тверской области 6 октября коронавирусом заразились 254 человека

Число заболевших коронавирусом в Тверской области продолжает увеличиваться. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По данным на 6 октября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболел ещё 254 человека. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 68 189 заболевшим.

Выздоровели за минувшие сутки 12 человек. Всего с начала пандемии 59 526 жителей излечились от коронавируса. 1674 человека скончались.

За минувшие сутки от COVID-19 умерли 7 человек. На карантине - 6989 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В регионе проводится массовая вакцинация. Прививку сделали 402 069 человек, за последние сутки – 1 233 человека.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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