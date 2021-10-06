Тверская область закупит мусорные контейнеры на 66,3 миллиона рублей

Тверская область закупит мусорные контейнеры в рамках нацпроекта «Экология». Фото: ПТО

Тверской области из федерального бюджета выделено 66,3 млн рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Деньги выделил федеральный бюджет в рамках нацпроекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

- Верхневолжье вошло в число регионов, которые получают наибольшее финансирование на пополнение контейнерного парка. Всего 46 субъектам страны на эти цели направят 1 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, - сообщают в региональном правительстве.

Работа по созданию в Тверской области комплексной системы обращения с ТКО ведется в рамках национального проекта «Экология». В 2021 году для муниципальных образований Верхневолжья уже закуплено 3,5 тыс. новых контейнеров. Укрепляется законодательная база в сфере обращения с ТКО. По инициативе губернатора Игоря Рудени в Тверской области был принят закон, запрещающий ввоз мусора на территорию Верхневолжья.

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