Лучшим экскурсоводом страны признали гида из Твери

Любовь Репина с наградой. Фото: ПТО

В Москве Ростуризм подвел итоги конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма». В номинации «Лучший экскурсовод/гид в 2021 году» лучшей признали Любовь Репину из Тверской области.

Диплом и памятную статуэтку за победу в конкурсе нашей землячке вручила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Победительница также получит денежное поощрение.

- Развитие сферы гостеприимства невозможно без квалифицированных кадров, заинтересованных в повышении своего мастерства, улучшении качества обслуживания гостей региона, готовых перенимать европейский опыт, - считает губернатор Игорь Руденя.

Конкурс проводился в два этапа: региональном, а затем федеральном.

Любовь Репина - аттестованный экскурсовод, работает гидом с 2001 года. Она проводит экскурсии в Твери, Торжке, Старице, Кашине, Калязине, Ржеве, Вышнем Волочке, Осташкове.

На конкурсе высоко оценили её видеоролик-презентацию о туризме в Верхневолжье.

Любовь Репина не только проводит экскурсии, но также ведет на своей страничке в Instagram диалог с туристами, а в постах в соцсетях рассказывают о самых интересных маршрутах и городах Тверской области.

СПРАВКА КП

В Тверской области с 2018 года проводится аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков. За это время её успешно прошли 178 специалистов.

Забронировать экскурсию у гида в Тверской области можно прямо на региональном туристическом портале.