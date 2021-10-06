Именем погибшего в Сирии лётчика Олега Шеламова хотят назвать школу в Тверской области

Школа №5, в которой учился Олег Шеламов. Фото: Василий ХОДАРЕВ

Школе №5 в Торжке хотят присвоить имя погибшего при выполнении гуманитарной миссии в Сирии вертолётчика Олега Шеламова.

Олег Шеламов - уроженец Торжка и учился именно в школе №5. Проходил военную службу в Сирии. Вертолёт МИ-8, на борту которого находился Олег Шеламов, боевики сбили в районе провинции Идлиб 1 августа 2016 года. Борт возвращался на базу Хмеймим после доставки гуманитарного груза в город Алеппо, за который развернулись ожесточенные бои.

Инициатива дать имя лётчика школе прозвучала на заседании торжокской Гордумы, сообщает местный информационный портал "Город Торжок". Однако сделать сейчас это невозможно, сообщили в торжокской администрации.

Документ, регулирующий вопрос увековечения памяти, содержит пункт, который говорит о том, что увековечивание событий или граждан, имеющих заслуги, может производится не ранее чем после истечения 10 лет с даты события или смерти гражданина. Так пояснила заведующая отделом правового обеспечения администрации Торжка Ольга Сидорова.

Как сообщает информационный портал, один из депутатов предложил внести изменения в данный документ. Но большинство народных избранников решило вернуться к этому вопросу через 10 лет со дня гибели Олега Шеламова - в 2026 году.