В Тверской области обвинение в убийстве предъявлено мужчине, зарезавшему подростка в кафе

Ссора в кафе переросла в поножовщину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20-летнему мужчине, пырнувшему ножом подростка в одном из вышневолоцких кафе, предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Тверской области.

Трагедия произошла 3 октября, утром в одном из кафе Вышнего Волочка. Двое молодых людей, ранее не знакомых друг с другом, что-то не поделили и поссорились. Перепалка перешла в поножовщину: 20-летний мужчина пырнул в грудь ножом 16-летнего парня. Вечером того же дня юноша скончался в больнице.

Следователи ходатайствовали о заключении мужчины, ударившего ножом подростка, под стражу. 5 октября суд удовлетворил ходатайство. Сейчас СК устанавливает все подробности произошедшего, расследование дела продолжается.