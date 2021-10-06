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Происшествия6 октября 2021 9:12

В Тверской области обвинение в убийстве предъявлено мужчине, зарезавшему подростка в кафе

Мужчина пырнул юношу ножом в Вышнем Волочке
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Ссора в кафе переросла в поножовщину.

Ссора в кафе переросла в поножовщину.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20-летнему мужчине, пырнувшему ножом подростка в одном из вышневолоцких кафе, предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Тверской области.

Трагедия произошла 3 октября, утром в одном из кафе Вышнего Волочка. Двое молодых людей, ранее не знакомых друг с другом, что-то не поделили и поссорились. Перепалка перешла в поножовщину: 20-летний мужчина пырнул в грудь ножом 16-летнего парня. Вечером того же дня юноша скончался в больнице.

Следователи ходатайствовали о заключении мужчины, ударившего ножом подростка, под стражу. 5 октября суд удовлетворил ходатайство. Сейчас СК устанавливает все подробности произошедшего, расследование дела продолжается.

Трагедия произошла в этом вышневолоцком кафе. Фото: СУ СКР по Тверской области

Трагедия произошла в этом вышневолоцком кафе. Фото: СУ СКР по Тверской области