В Твери 6 октября завоют сирены и прозвучит сигнал "Внимание всем"

Проверка продлится около минуты. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

6 октября в Твери, как и по всей стране, пройдёт проверка системы оповещения населения. Сирены завоют в 10:40 по Москве. В это же время по федеральным телеканалам и радиостанциям будет передано информационное сообщение «Внимание всем!». Продлится это не более одной минуты.

Увидев или услышав сообщение, не пугайтесь и не предпринимайте никаких действий. Передайте это своим родственникам, которые могут не знать о проверке.

Проверка системы оповещения населения призвана отработать своевременное доведение до жителей предупреждений о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.