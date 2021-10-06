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Общество6 октября 2021 8:40

В Твери 6 октября завоют сирены и прозвучит сигнал "Внимание всем"

Пройдёт проверка системы оповещения населения
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Проверка продлится около минуты.

Проверка продлится около минуты.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

6 октября в Твери, как и по всей стране, пройдёт проверка системы оповещения населения. Сирены завоют в 10:40 по Москве. В это же время по федеральным телеканалам и радиостанциям будет передано информационное сообщение «Внимание всем!». Продлится это не более одной минуты.

Увидев или услышав сообщение, не пугайтесь и не предпринимайте никаких действий. Передайте это своим родственникам, которые могут не знать о проверке.

Проверка системы оповещения населения призвана отработать своевременное доведение до жителей предупреждений о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.