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Происшествия6 октября 2021 8:19

После ночного ДТП в Тверской области в тяжёлом состоянии госпитализирован пешеход

Авария произошла в Конаковском районе
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Пешехода сбили на 11-м километре дороги Конаково-Дулово-Высоково. Фото: УГИБДД по Тверской области

Пешехода сбили на 11-м километре дороги Конаково-Дулово-Высоково. Фото: УГИБДД по Тверской области

Ночью 6 октября на 11-м километре дороги Конаково-Дулово-Высоково в Конаковском районе Тверской области автомобиль "Hyundai i30" сбил человека.

Как стало известно "КП"-Тверь", пешеход находится в тяжёлом состоянии. Водитель автомобиля, по информации областной Госавтоинспекции, был трезв.

Напомним, дорогу Конаково-Дулово-Высоково год назад отремонтировали. Дорога обеспечивает транспортную доступность нескольких сельских поселений Конаковского района, а также является подъездом к расположенным там агрокомплексам.