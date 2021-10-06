Три человека пострадали в ДТП на шоссе в Твери

Фото с места ДТП. Фото: ГИБДД по Тверской области

Вечером во вторник 5 октября на Московском шоссе у дома №75 иномарка Chevrolet при развороте не уступила дорогу попутно ехавшему автомобилю Ford. Произошло ДТП. Подробности аварии сообщили в региональном УГИБДД.

В результате аварии пострадали трое: 35-летний Водитель Chevrolet получил травму головы, черепно-мозговая травма диагностирована и у 31-летнего водителя Ford, пассажир этой иномарки получил гематому левой голени и ушиб среднего пальца правой руки.

Напомним, 6 октября на дорогах региона ожидается сильный туман. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и тщательно продумывать манёвры для обгона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.