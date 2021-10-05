В Твери будут судить совершившего побег из СИЗО наркодельца

Это кадры оперативной съемки из нарколаборатории. Фото: УМВД России по Тверской области

В Твери в суде будет рассмотрено уголовное дело в 10 томах в отношении 36-летнего жителя города. Он обвиняется в производстве и сбыте наркотиков, а также будет судим за побег из-под стражи.

Он умудрился сбежать из СИЗО на улице Вагжанова в Твери. Однако был оперативно задержан и возвращен обратно в изолятор.

Следователем установлено, что являлся одним главных участников организованной преступной группы, занимавшейся производством и сбытом наркотика мефедрона.

В ОПГ входили «модератор-куратор» нелегального интернет-магазина, через который шли заказы наркотика, «химики», «поставщики», «курьером», «варщики». Руководителя этого «сообщества» установить не удалось.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, следствием установлено, что обвиняемый непосредственно участвовал в производстве крупной партии мефедрона массой свыше 4 кг 380 грамм. Для этого дела он использовал заранее арендованные им квартиры в Твери и свой гараж в Пролетарском районе.

Кроме того, фигурант сам же перевозил упакованные наркотики на автомобиле в тайные места Твери и Калининского района, где их забирали курьеры для делания "закладок".