Желтый уровень опасности объявлен в Тверской области из-за сильного тумана

Вот такой туман был над Тверью утром во вторник. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

6 октября в Тверской области ожидается сильный туман, предупреждение об этом распространило региональное УГИБДД. Будет действовать жёлтый уровень опасности.

- В отдельных местах региона будет туманно с полуночи до 10 часов утра, - поясняют в ведомстве.

Водителей просят очень внимательно отнестись к прогнозу погоды, не превышать скорость, соблюдать правила обгона и других манёвров, соблюдать правила дорожного движения и меры личной безопасности.

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