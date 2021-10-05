Мошенник обманул жительницу Твери, предложив оформить покупку через сервис «безопасная сделка»

Женщина попалась на удочку мошенника, пытаясь продать товар в интернете. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Твери в полицию обратилась еще одна пострадавшая от действий мошенников. 32-летняя тверичанка хотела продать товар в интернете, но в итоге лишилась приличной суммы денег.

Она разместила в сети объявление о продаже электрической плиты. На него откликнулся в одном из мессенджеров откликнулся некий мужчина.

- Незнакомец написал, что хочет предложил оформить покупку через сервис «безопасная сделка» и прислал ссылку. По ней открывалась форма онлайн-оплаты, с помощью которой продавцу необходимо было указать номер своей банковской карты и поступивший на телефон смс-пароль, якобы, для подтверждения платежа за покупку. Как только потерпевшая ввела указанные данные, с её карты были списаны 25 000 рублей, - сообщили подробности в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

В настоящее время сотрудники полиции пытаются установить личность мошенника.

Возбуждено уголовное дело.

Полиция в очередной раз призывает граждан:

- Прежде чем продавать или покупать товар с помощью интернет-сайтов и их сервисов, внимательно ознакомьтесь с их функциями и возможностями. Для того чтобы купить или продать товар, не нужно переходить по альтернативным ссылкам, которые Вам присылают незнакомцы. Ни в коем случае не раскрывайте незнакомым людям свои личные данные или реквизиты банковских карт.