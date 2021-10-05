В Тверской области пожилой мужчина за рулем огромного джипа сбил пенсионерку

Наезд на пешехода произошел в Кимрах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 5 октября, в Кимрах произошло ДТП на на улице Орджоникидзе. Мужчина 1947 года рождения за рулём внедорожника Toyota Land Cruiser не успел вовремя затормозить перед "зеброй" и сбил 60-летнюю женщину.

Как сообщила Госавтоинспекция, удар был не сильным. Пенсионерка отделалась ушибом плеча. Она самостоятельно обратилась в больницу. Там ей оказали помощь и отпустили домой.

Водители, будьте внимательны - особенно перед пешеходными переходами.