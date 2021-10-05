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Общество5 октября 2021 17:41

На ремонт дорог на улицах Спартака и Дарвина в Твери потратят 48 миллионов рублей

Тендер размещён на Госзакупках
Алина ПЕТРОВААлина ПЕТРОВА
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Ремонтная кампания на дорогах Твери близится к завершению.

Ремонтная кампания на дорогах Твери близится к завершению.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

На ремонт дорог на двух улицах Твери потратят почти 48 млн рублей. Тендер опубликован на сайте Госзакупок. В данный момент, согласно проектно-сметной документации, ведётся поиск подрядчика.

Ремонт планируется на улице Дарвина (от площади Капошвара – улица Тимирязева) и Спартака (участок улица Тимирязева – 4-й пер. Пески).

Срок подачи заявок заканчивается 26 октября, а завершить сам ремонт планируется к 30 апреля следующего года.

В работы входят как укладка дорожного покрытия, так и нанесение новой разметки. Демонтаж трамвайных путей не планируется.

Напомним, дорожная ремонтная кампания по обустройству 70 участков в Твери вышла на финишную прямую. Сегодня отремонтировано уже более 60 участков, идёт подготовка к их приёмке.

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