В День учителя в Твери наградили педагогов

Педагогов наградили в торжественной обстановке Фото: ПТО

5 октября в Твери состоялись торжества в честь Дня учителя - ведомственные и региональные награды были вручены лучшим представителям профессии.

Нагрудным знаком «Почётный работник воспитания и просвещения РФ» были награждены:

- учитель биологии и химии Вескинской средней общеобразовательной школы Лихославльского района Екатерина Веселкова;

- учитель математики средней школы № 13 города Кимры Ирина Закатилова;

- учитель начальных классов Удомельской гимназии № 3 Наталья Зарипова.

Почётные грамоты Губернатора Тверской области получили:

- учителя химии и биологии школы №3 Твери Татьяна Виноградова и Любовь Вихарева;

- учитель русского языка и литературы школы №2 Бежецка Марина Гужиченко;

- учитель начальных классов школы №8 посёлка Спирово Ольга Недодева;

- учитель немецкого языка Сукроменской школы Бежецкого района Светлана Новикова;

- учитель истории и обществознания Кесовогорской школы Татьяна Раздобурдина;

- учитель технологии школы №19 Твери Михаил Ракитин;

- учитель русского языка и литературы Дороховской школы города Бежецка Марина Смирнова.

Почётной грамоты Министерства просвещения РФ удостоены:

- учитель биологии и химии Медновской санаторной школы-интерната Надежда Бобылева;

- заведующий отделением Торжокского государственного промышленно-гуманитарного колледжа Лариса Лосева.

Приветственный адрес педагогам передал губернатор Игорь Руденя.

«Благодаря вам современная система образования Тверской области сохранила преемственность выдающихся традиций отечественной педагогической школы, главная из которых – воспитание детей на основе базовых ценностей нашего народа: уважения к труду, к истории Отечества, заботливого отношения к родной земле», - цитирует слова главы региона пресс-служба Правительства Тверской области.