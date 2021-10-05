На фасаде школы в Твери появится мемориальная доска в память об учителях-фронтовиках

Решение об установке мемориальной доски на школе в Твери одобрила городская дума. Фото: ТГД

5 октября депутаты Тверской городской Думы на очередном заседании приняли решение об установке мемориальной доски учителям на фасаде школы № 2 имени Карбышева.

С инициативой выступил педагогический коллектив школы. На мемориальной доске будут увековечены имена 10 учителей-фронтовиков.

Мероприятие приурочено к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне и 60-летию школы.

Доска будет установлена на фасаде школы уже в конце октября. Как отметил, представляя этот вопрос на заседании думы, замглавы администрации Твери Андрей Гаврилин, все педагоги-фронтовики уже умерли и делается это, чтобы сохранить память о них. Мемориальная табличка будет установлена на средства меценатов и расходов из бюджета на ее изготовление и монтаж на потребуется.

Депутатский корпус во главе со спикером Евгением Пичуевым это предложение одобрил.

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