В Твери обгон по встречке привёл к столкновению "БМВ" и "Лады Гранта"

Машины сильно повреждены, пострадал один из водителей. Фото: УГИБДД по Тверской области.

"БМВ" и "Лада Гранта" столкнулись днём 5 октября на Петербургском шоссе у дома 35 в Заволжском районе Твери. Авария произошла практически напротив школы №21, недалеко от остановки Вагонный завод.

По мнению региональной Госавтоинспекции, ДТП мог спровоцировать необдуманный манёвр 26-летнего водителя БМВ. Он пошёл на обгон (возможно, по встречке) и столкнулся с Ладой Гранта, поворачивавшей налево.

За рулём Лады был мужчина 27 лет. Как стало известно, он травмирован - сотрясение головного мозга и ушиб коленного сустава. По данным ГИБДД оба участника ДТП были трезвы.