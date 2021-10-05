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Происшествия5 октября 2021 15:10

В Твери обгон по встречке привёл к столкновению "БМВ" и "Лады Гранта"

ДТП произошло в Заволжье, напротив школы 21
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Машины сильно повреждены, пострадал один из водителей. Фото: УГИБДД по Тверской области.

Машины сильно повреждены, пострадал один из водителей. Фото: УГИБДД по Тверской области.

"БМВ" и "Лада Гранта" столкнулись днём 5 октября на Петербургском шоссе у дома 35 в Заволжском районе Твери. Авария произошла практически напротив школы №21, недалеко от остановки Вагонный завод.

По мнению региональной Госавтоинспекции, ДТП мог спровоцировать необдуманный манёвр 26-летнего водителя БМВ. Он пошёл на обгон (возможно, по встречке) и столкнулся с Ладой Гранта, поворачивавшей налево.

За рулём Лады был мужчина 27 лет. Как стало известно, он травмирован - сотрясение головного мозга и ушиб коленного сустава. По данным ГИБДД оба участника ДТП были трезвы.