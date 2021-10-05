Обращение к губернатору помогло привести в порядок спортзал в школе Тверской области

Спортзал после ремонта. Фото: ПТО

В Княжьегорской средней школе Зубцовского района по поручению губернатора Игоря Рудени отремонтировали спортзал. С вопросом об оказании содействия в этом к лаве региона летом в ходе личного приёма граждан обратилась местная жительница, многодетная мама Юлия Дараган.

Здание Княжьегорской школы, в которой сегодня обучается 83 ребёнка, было построено в 1987 году. Все это время спортзал капитально не ремонтировался. При этом в школе ребята занимаются в нескольких спортивных секций - по вольной борьбе, волейболу и другие.

После обращения гражданки Игорь Руденя поручил региональным министерствам образования и строительства, главе Зубцовского района отремонтировать спортзал.

При поддержке из областного бюджета это было. Проведены сантехнические и электромонтажные работы, заменен пол, выполнена внутренняя отделка.