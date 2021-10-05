Соседи "Конаковского Маугли" из Тверской области просят в соцсетях о помощи

В такой обстановке живёт мужчина. Фото: кадры из видео vk.com/public96096636

Призыв о помощи мужчине, прозванному "Конаковским Маугли" опубликовали жители Конакова Тверской области в местной группе.

В одной из многоэтажек на улице Гагарина, в квартире, отрезанной от коммуникаций, живёт человек. Это взрослый мужчина, у него есть мать и отец, но родители не живут с сыном.

"Молодой парень не может сам ничего, поэтому в его квартире отключили газ, свет и воду. Он живет, как животное без мебели и удобств, его подкармливают случайные люди", - рассказывают соседи. Они также отмечают, что мужчина не признан недееспособным, а потому соцслужбы заняться им не могут.

К посту прикреплено видео из квартиры "Конаковского Маугли". Двое мужчин ходят по его жилищу, снимают обстановку. В квартире демонтированы все розетки и электрические лампочки, сняты краны с сантехники, отрезан газ. Унитаз в санузле есть.

Хозяин квартиры, высокий худой мужчина, ходит по дому полуголым, в трусах. На вопросы ведущих съёмку соседей отвечает адекватно, хоть и односложно.

В комментариях под видео, однако, порыв сердобольных соседей поддерживают не все. Некоторые местные жители делятся информацией о том, что герою видео 35 лет и он не является недееспособным, просто ведёт такой образ жизни по собственному выбору.