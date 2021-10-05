Губернатор Игорь Руденя поздравил тверских педагогов с Днём учителя

Игорь Руденя поздравил тверских учителей с их праздником и поблагодарил за ежедневный благородный труд. Фото: ПТО

5 октября в календаре - это День учителя. К педагогам Тверской области с поздравлениями обратился губернатор Игорь Руденя.

- Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! В нашей стране День учителя объединяет граждан разных поколений чувством особого, глубочайшего уважения к педагогам и наставникам. Гордостью отечественной системы образования всегда были настоящие профессионалы, которые вкладывают в своё дело душу, видят в учениках лучшее, дают им знания и надежные нравственные ориентиры, помогают каждому найти свой путь в жизни, - сказано в поздравительном адресе от главы региона.

Губернатор отметил, что Тверская педагогическая школа славится высоким уровнем:

- С создания знаменитой учительской школы Павла Максимовича Верхневолжье является одним из ведущих центров страны в подготовке высококлассных специалистов, разработке передовых методов обучения и воспитания подрастающего поколения. Сегодня наши учителя и преподаватели сохраняют и приумножают замечательные традиции отечественной системы образования, являются для воспитанников ярким примером трудолюбия и профессионализма, внимательного отношения к людям, искренней любви к своему делу, родному краю и стране,

Игорь Руденя поблагодарил учителей за ежедневный благородный труд, за тепло и доброту, отзывчивость и самоотдачу.