353 центра образования «Точка роста» будет создано в сельских школах Тверской области

30 «Точек роста» уже были открыты в прошлом учебном году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Точка роста» - проект, созданный Минпросвещения РФ, это сеть центров образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. В сельских школах Тверской области до 2025 года будет создано 353 центра - естественно-научной и технологической направленностей.

30 таких уже были открыты в прошлом учебном году. Создание центров «Точка роста» ведётся в рамках нацпроекта «Образование». Более 15 тысяч сельских школьников уже начали изучать ОБЖ, технологию и информатику на новом оборудовании, заниматься в кружках и на дополнительных занятиях, которые призваны помочь в выборе будущей профессии, отмечают в пресс-службе Правительства Тверской области.

Новое оборудование, о котором идёт речь, - это уникальные цифровые лаборатории, наборы ОГЭ по химии, ноутбуки, наборы по механике, мехатронике и робототехнике.

В 2021-2023 годах в сельских школах ежегодно будут открываться 90 «Точек роста». И ещё 53 центра откроется в 2024 году.

«В каждом муниципалитете Верхневолжья у ребят должны быть возможности для получения дополнительного образования. Уверен, что это скажется на развитии наших юных жителей», – отмечает губерантор Игорь Руденя.