Василиса Маркова назначена председателем Рамешковского районного суда Тверской области

В Рамешковском районном суде Василиса Маркова работает судьёй с января 2016 года. Фото: Семён ЛЕГКОВ

Василиса Владимировна Маркова назначена на должность председателя Рамешковского районного суда Указом Президента Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 565.

В Рамешковском районном суде Василиса Маркова работает судьёй с января 2016 года (была назначена Указом Президента Российской Федерации от 2 января 2016 года № 3).

Отметим, что председатели и заместители председателей районных судов назначаются на должность сроком на шесть лет.