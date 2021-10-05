Василиса Маркова назначена председателем Рамешковского районного суда Тверской области

В Рамешковском районном суде Василиса Маркова работает судьёй с января 2016 года.
Фото: Семён ЛЕГКОВ
Василиса Владимировна Маркова назначена на должность председателя Рамешковского районного суда Указом Президента Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 565.
В Рамешковском районном суде Василиса Маркова работает судьёй с января 2016 года (была назначена Указом Президента Российской Федерации от 2 января 2016 года № 3).
Отметим, что председатели и заместители председателей районных судов назначаются на должность сроком на шесть лет.