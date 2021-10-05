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Происшествия5 октября 2021 8:21

В Тверской области под колёсами китайского автомобиля погиб пешеход

Со слов водителя, пешеход появился на дороге внезапно
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Пешеход скончался до приезда медиков.

Пешеход скончался до приезда медиков.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Смертельное ДТП произошло рано утром 5 октября в Калязинском районе Тверской области на 81-м километре дороги "Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец".

Водитель китайского автомобиля "Great Wall" сбил пешехода - мужчину 56 лет. По информации областной Госавтоинспекции, пешеход умер от полученных травм на месте ДТП ещё до приезда бригады скорой помощи.

Со слов водителя (56-летнего мужчины), пешеход появился на дороге перед его машиной внезапно. В Управлении ГИБДД по Тверской области отмечают, что водитель был трезв.