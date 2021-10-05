В Твери для лечения больных коронавирусом с инфарктами и инсультами заработал госпиталь

Горбольница номер шесть в Твери. Фото: FB/«Медицинские новости.Тверь»

В Твери в сосудистом Центре для лечения больных с инфарктами и инсультами вновь развернут ковидный госпиталь. Об этом сообщил паблик «Медицинские новости. Тверь».

- В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, мы снова открыли инфекционный ковидный госпиталь на базе первичного сосудистого центра в отделениях неврологии и кардиологии, - сообщил главврач шестой горбольницы Твери Александр Жуков.

Он также отметил, что сейчас среди ковидных пациентов все чаще встречаются больные с инсультами и инфарктами. Открытие этого инфекционного госпиталя позволит значительно улучшить качество оказания помощи этой группе пациентов.

Ранее пациенты с инфарктами и инсультами и подтверждённым коронавирусом так же проходили лечение в «шестерке», для этого были развернуты специализированные койки в терапии и пульмонологии, а в их штат введены специалисты неврологи и кардиологи.

Сейчас же помощь будет оказываться в стенах центра, который приспособлен для пациентов данной категории.

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