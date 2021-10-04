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Общество4 октября 2021 22:55

В Тверской области две свалки на обочине дороги убрали после вмешательства прокуратуры

Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности
Алексей АНДРЕЕВ
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Местные жители пожаловались на незаконные свалки в прокуратуру.

Местные жители пожаловались на незаконные свалки в прокуратуру.

Фото: "КП" Архив

Прокуратура Зубцовского района отреагировала на обращение местных жителей и предприняла меры для ликвидации двух несанкционированных свалок бытового и строительного мусора.

Они образовались на обочине автодороги напротив поворота в деревню Чибичкино Ульяновского сельского поселения.

Проверка прокуратуры показала, что нарушены санитарные нормы.

В администрацию поселения было внесено представление.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Тверской области, оно рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

На сегодняшний день обе свалки убраны.