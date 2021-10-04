В Тверской области две свалки на обочине дороги убрали после вмешательства прокуратуры

Местные жители пожаловались на незаконные свалки в прокуратуру.
Фото: "КП" Архив
Прокуратура Зубцовского района отреагировала на обращение местных жителей и предприняла меры для ликвидации двух несанкционированных свалок бытового и строительного мусора.
Они образовались на обочине автодороги напротив поворота в деревню Чибичкино Ульяновского сельского поселения.
Проверка прокуратуры показала, что нарушены санитарные нормы.
В администрацию поселения было внесено представление.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Тверской области, оно рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
На сегодняшний день обе свалки убраны.